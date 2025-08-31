La Vinotinto inició su concentración en Buenos Aires

La selección de Venezuela preparará directamente en Buenos Aires el partido del jueves ante Argentina y recibió a los primeros jugadores en su concentración.

La FVF notificó la llegada durante el domingo de John Chancellor, Wuilker Fariñez, Alain Baroja, Jorge Yriarte, Wilker Ángel, Jefferson Savarino, Nahuel Ferraresi, Eduard Bello, José Salomón Rondón, Jon Aramburu y Cristian Cásseres Yepes.

No se ha hecho público el itinerario de la Vinotinto para la fecha FIFA que iniciará oficialmente el lunes y en la que además de la Albiceleste tendrá como rival a Colombia el 9 de septiembre en Maturín.

Loading...

La selección venezolana no contará con los lesionados Yangel Herrera -quien además será presentado como nuevo jugador de la Real Sociedad en los próximos días- y Jhonder Cádiz.

La Vinotinto buscará en las dos jornadas de cierre de las eliminatorias sudamericanas ratificar el cupo al repechaje intercontinental al Mundial 2026.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo