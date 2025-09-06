La Vinotinto inició la preparación para el partido con Colombia

La selección de Venezuela está concentrada en el CNAR de Margarita de cara al último encuentro de las eliminatorias al Mundial 2026.

La Vinotinto entrenó este sábado en las instalaciones de la isla, de acuerdo a las fotos difundidas por la FVF.

Por el momento no se han informado novedades respecto al plantel, aunque para el sábado era esperada una definición respecto a la presencia de David Martínez, quien no estuvo presente en el viaje a Argentina.

La selección venezolana -que viene de ser goleada el jueves en Buenos Aires- definirá su presencia en el repechaje intercontinental en el encuentro del martes ante Colombia en Maturín.

En caso de triunfo clasificará a esa instancia del premundial. Si empata o pierde, tendrá que esperar que Bolivia no gane para asegurar su clasificación.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF