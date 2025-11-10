La Vinotinto inició la fecha FIFA con cinco bajas

La FVF informó este lunes que la selección venezolana no contará con cinco de sus convocados para los amistosos ante Australia y Canadá.

Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor «no formarán parte de la convocatoria debido a que cumplirán compromisos con sus clubes», anunció el ente en un comunicado.

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Por su parte, Jon Aramburu y Jovanny Bolívar no asistirán por lesión.

No han sido confirmadas adiciones a la lista de la Vinotinto, por lo que hasta el momento el plantel disponible para Fernando Aristeguieta será de 30 jugadores.

La selección de Venezuela se medirá el viernes a la de Australia en Houston y a la de Canadá el martes 18 de noviembre en Fort Lauderdale.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo