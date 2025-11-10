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La Vinotinto inició la fecha FIFA con cinco bajas

10 de noviembre, 2025

La FVF informó este lunes que la selección venezolana no contará con cinco de sus convocados para los amistosos ante Australia y Canadá.

Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor «no formarán parte de la convocatoria debido a que cumplirán compromisos con sus clubes», anunció el ente en un comunicado.

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Por su parte, Jon Aramburu y Jovanny Bolívar no asistirán por lesión.

No han sido confirmadas adiciones a la lista de la Vinotinto, por lo que hasta el momento el plantel disponible para Fernando Aristeguieta será de 30 jugadores.

La selección de Venezuela se medirá el viernes a la de Australia en Houston y a la de Canadá el martes 18 de noviembre en Fort Lauderdale.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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