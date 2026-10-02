La Vinotinto igualó sin goles con Corea del Sur

La segunda parada de la Vinotinto en la gira asiática terminó con un 0-0 tras un partido parejo ante Corea del Sur.

El compromiso fue exigente para Venezuela desde lo táctico, frente a un adversario intenso, aunque en general hubo pocas ocasiones de gol.

Oswaldo Vizcarrondo apostó por un 4-4-2, con el regreso al once de Gleiker Mendoza y Cristian Cásseres Yepes. El manejo en el sector medio mejoró respecto a Japón y los laterales también crecieron.

En la primera mitad, la Vinotinto tuvo la más clara con un tiro libre de Cásseres repelido por el meta surcoreano, mientras que José David Contreras solo fue inquietado en el cierre de ese período.

En la segunda etapa, el cuadro nacional buscó más el arco contrario, con los avances de Mendoza por la izquierda y un tiro suyo se desvió y dio en el travesaño. Contreras tapó cerca del final la más clara del local, ante un tiro de Lee Dong Gyeong.

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La fecha FIFA extendida se completará para la selección venezolana el próximo martes, de visita en Jordania.

0- Corea del Sur: Song Bum Keun; Seol Young Woo (Choi Jun, 80′), Lee Han Beom, Kim Min Jae (Kim Tae Hyeon, 80′), Cho Hyun Taek (Seung Won Jeong, 80′); Park Jin Seob (Kim Bong Soo, 80′), Hwang In Beom (Park Tae Jun, 80′), Lee Kang In, Kim Min Su (Kim Tae Hyun, 67′); Oh Hyeon Gyu (Lee Dong Gyeong, 67′), Son Heung Min (Oh Se Hun, 85′). DT: Robert Moreno.

0- Venezuela: José David Contreras; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luis Francisco Balbo; Cristian Cásseres Yepes, Yangel Herrera (Daniel Pereira, 63′), Delvin Alfonzo (Wikelman Carmona, 46′), Gleiker Mendoza (Yerwin Sulbarán, 85′); Kevin Kelsy (Jhonder Cádiz, 69′), Jesús Ramírez (Jovanny Bolívar, 85′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

Amonestados: Lee Kang In, Hwang In Beom, Cho Hyun Taek – Kelsy.

Estadio: Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan, Corea del Sur.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images