David Martínez se unió a las bajas de la Vinotinto

La FVF anunció este sábado que David Martínez no estará disponible para los amistosos de la Vinotinto en la fecha FIFA extendida.

Martínez se incorporó con la selección venezolana «con molestias musculares» sufridas con el Midtjylland danés.

«Tras ser evaluado por el cuerpo médico de la FVF y realizarse los estudios correspondientes, se confirmó una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo«, precisó el ente en un comunicado.

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«Con el objetivo de favorecer su adecuada recuperación, se determinó su desafectación de la convocatoria y, en coordinación con su club, continuará con ellos su proceso de rehabilitación«, cerró la nota oficial.

La baja de Martínez se unió a la de Telasco Segovia, también por lesión. Al igual que en el caso del mediocampista, no fue anunciada una incorporación, así que la lista oficial de convocados para los tres amistosos en Asia se redujo a 32 jugadores.

La Vinotinto continúa su preparación en Hiroshima, donde el lunes enfrentará a Japón.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo