La Vinotinto cayó en el último minuto ante Japón

La selección de Venezuela empezó la gira asiática con una derrota 2-1 ante Japón, que se definió con un penal nipón en el tiempo adicional.

El compromiso se disputó bajo una intensa lluvia en Hiroshima. El cuadro asiático tuvo la iniciativa, con velocidad pero sin inquietar en demasía a la zaga venezolana.

El cuadro nacional, que inició con un 5-3-2, logró equilibrar las acciones. Japón tuvo dos tímidas llegadas alrededor de la media hora.

Las más claras se dieron al filo del descanso, con dos acciones tras saques de esquina: un cabezazo de Christian Makoun y un tiro en el área de Bryan Castillo.

La segunda parte arrancó con el gol vinotinto. Luis Francisco Balbo ingresó por la izquierda y habilitó a Kevin Kelsy, quien definió cruzado en el minuto 46.

La reacción nipona fue inmediata. En el 49, un centro desde la izquierda de Junya Ito permitió el remate entre los centrales de Ayase Ueda.

Bryan Castillo falló en el área tras un pase de Kelsy poco después. Japón tuvo más la pelota en la etapa complementaria, pero la Vinotinto no se desordenó e intentó profundizar el ataque con la presencia de Gleiker Mendoza.

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En el tramo final, Jesús Ramírez estuvo cerca de anotar tras un rebote del portero Zion Suzuki. En el adicional se produjo la acción que definió el resultado: un penal contra Ramírez fue revisado y una falta de Yangel Herrera al inicio de la acción derivó en penal para el local.

En el 90+6, Ueda lo cambió por gol y selló la derrota venezolana.

2- Japón: Léo Kokubo (Zion Suzuki, 46′); Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko (Hiroki Ito, 72′), Junnosuke Suzuki; Shuto Nakano (Ritsu Doan, 72′), Koki Kumasaka (Satoshi Tanaka, 8′; Kaina Tanimura, 81′), Daichi Kamada (Ao Tanaka, 46′), Yuki Soma (Keito Nakamura, 72′); Ryonosuke Sato (Takefusa Kubo, 46′), Shunsuke Saito (Junya Ito, 46′); Keisuke Goto (Ayase Ueda, 46′). DT: Hajime Moriyasu.

0- Venezuela: José David Contreras; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Luis Francisco Balbo; Yangel Herrera, Marco Libra (Wikelman Carmona, 71′), Daniel Pereira (Cristian Cásseres Yepes, 59′); Kevin Kelsy (Gleiker Mendoza, 71′), Bryan Castillo (Jesús Ramírez, 59′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Goles: Ayase Ueda 49′ 90+6′ p – Kevin Kelsy 46′.

Árbitro: Tim Danaskos (Australia).

Amonestados: Tanaka – Aramburu, Contreras, Herrera.

Estadio: Edion Peace Wing Hiroshima, Hiroshima, Japón.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images