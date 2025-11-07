La Vinotinto igualó con Egipto en el Mundial sub-17

La selección de Venezuela empató 1-1 con la de Egipto en su segunda presentación en el Grupo E del Mundial sub-17 de Catar.

La primera parte fue equilibrada, con ambos equipos lanzados al ataque. La Vinotinto abrió el marcador en el minuto 18, con un córner desde la derecha que Marcos Maitán definió con un cabezazo en el segundo palo.

Egipto respondió buscando la puerta venezolana y Alan Vázquez tapó un remate en el área de Mohamed Shehata.

La pelota se repartió entre los dos bandos, sin un claro dominador. Cerca del cierre de la etapa inicial, Diego Claut estrelló un tiro en el palo derecho de la meta africana.

Egipto salió decidido a buscar el empate en el arranque de la segunda mitad y lo consiguió en el minuto 54, con un cabezazo de Hamza Abdelkarim tras un centro desde la izquierda.

En el 59, luego de la revisión en el VS -sistema de video a prueba por la FIFA que se activa por petición de uno de los equipos-, el elenco norafricano sufrió la expulsión de Shehata.

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La paridad se mantuvo durante buen tramo del resto del encuentro y solo en el tiempo adicional la Vinotinto consiguió meter en su propia área a su rival, pero sin acierto de cara al gol.

Con 4 puntos en 2 fechas, Venezuela está cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, a falta del partido del lunes ante Haití.

1- Egipto: Omar Abdelaziz, Adham Farid, Hamza El Degawy, Nour Ashraf, Mohanad Ayman, Omar Mohamed Kamal, Basel Medhat, Abdelaziz El Zoghbi (Anas Roshdy, 64′), Belal Attia (Ibrahim El Nagaawy, 83′), Mohamed Shehata, Hamza Abdelkarim. DT: Ahmed El Kass.

1- Venezuela: Alan Vázquez, Román Davis, Marcos Maitán, Luigi Pagano, Dioner Fuentes, Marco Libra, Williander Muñoz (Ender Albarrán, 90+4′), Juan Camilo Uribe (Gustavo Caraballo, 75′), Yimvert Berroterán (John Mancilla, 67′), Yerwin Sulbarán (Andrés Bolaño, 90+4′), Diego Claut (David García, 67′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Goles: Marcos Maitán 18′ – Hamza Abdelkarim 54′.

Árbitro: Rustam Luftullin (Uzbekistán).

Expulsados: Mohamed Shehata 59′.

Amonestados: Ayman, Medhat – Berroterán, Pagano.

Estadio: Aspire Zone Pitch 5, Doha, Catar.

Lavinotinto.com

Foto: FIFA