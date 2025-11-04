La Vinotinto goleó a Inglaterra en su debut en el Mundial sub-17

La selección de Venezuela arrancó su participación en el Mundial sub-17 de Catar con un sonoro triunfo 0-3 ante Inglaterra.

Durante buena parte de la etapa inicial, la escuadra europea dominó las acciones, dejando a la Vinotinto con pocas opciones ofensivas.

Las llegadas más importantes del elenco inglés llegaron con un remate de Seth Ridgeon repelido por Alan Vázquez y un tiro libre de Alejandro Rodríguez que dio en el travesaño.

Venezuela no se desordenó y consiguió par de tantos en el cierre del primer período. En el minuto 40, Yerwin Sulbarán habilitó a Román Davis por la derecha, el capitán remató al palo del portero y abrió la cuenta.

En el 45, Dioner Fuentes giró en la entrada del área por la izquierda y superó a Jack Porter con un potente disparo.

La segunda mitad fue de intercambio de ataques, con ambos equipos dejando pasar ocasiones para mover el marcador.

De nuevo, Vázquez tuvo que intervenir ante remates de Ryan McAidoo y Reigan Heskey. Sulbarán fue el elemento desequilibrante de la Vinotinto por la derecha y el equipo se sostuvo con los cambios.

El tercer gol llegó en el tiempo adicional, con un servicio de Sulbarán aprovechado en el área pequeña por Eider Barrios tras una jugada de córner.

Venezuela comparte el primer lugar del Grupo E con Egipto, que superó 1-4 a Haití. Ambas selecciones se medirán el viernes en la segunda fecha del torneo.

0- Inglaterra: Jack Porter, Bradley Burrowes, Freddie Simmonds (Bendito Mantato, 69′), Malachi Hardy, Kaden Braithwaite, Louis Page (Igor Tyjon, 88′), Marrison Miles (Luca Williams-Barnett, 69′), Seth Ridgeon, Ryan McAidoo, Alejandro Rodríguez, Reigan Heskey (Chizaram Ezenwata, 82′). DT: Neil Ryan.

3- Venezuela: Alan Vázquez, Dioner Fuentes, Román Davis (Andrés Bolaño, 78′), Marcos Maitán, Luigi Pagano (Eider Barrios, 66′), Ricardo Rincones, Marco Libra, Williander Muñoz (John Mancilla, 77′), Yerwin Sulbarán, Henrry Díaz (Yimvert Berroterán, 90+1′), Diego Claut (David García, 78′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Goles: Román Davis 40′ Dioner Fuentes 45′, Eider Barrios 90+3′.

Árbitro: Filip Dujic (Estados Unidos).

Amonestados: Page – Díaz, Mancilla, Fuentes, Rincones.

Estadio: Aspire Zone Pitch 4, Doha, Catar.

Lavinotinto.com

Foto: FIFA