La Vinotinto formará parte de la FIFA Series

La selección de Venezuela tendrá actividad en la ventana internacional de marzo, tras ser anunciada su participación en la segunda edición de la FIFA Series.

La Vinotinto estará en uno de los 12 grupos de 4 selecciones cada uno del torneo, junto a Gabón, Trinidad y Tobago junto al anfitrión Uzbekistán.

El calendario de partidos está por confirmar, en un formato en el que cada país jugará dos compromisos en la fecha internacional del 23 al 31 de marzo.

«La FIFA Series 2026 enfrenta a selecciones con perfiles competitivos muy diversos, acorde con su enfoque orientado al desarrollo«, destacó el ente universal en un comunicado oficial.

El certamen «ofrece a las selecciones oportunidades de competir entre confederaciones sin añadir partidos al calendario internacional, a la vez que fomenta el progreso técnico, el desarrollo organizativo y el intercambio global«, agregó la nota oficial.

Además de Uzbekistán, los otros equipos clasificados al Mundial 2026 participantes serán Australia, Cabo Verde, Curazao y Nueva Zelanda.

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Venezuela y Chile serán las escuadras de Conmebol que formarán parte del grupo de 48 participantes.

La Vinotinto permanece sin seleccionador nacional oficial, luego de que Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta actuasen como interinos en las fechas FIFA de octubre y noviembre, respectivamente.

FIFA Series 2026 – Grupo Masculino

Australia (AFC): Australia, Camerún, China, Curazao

Azerbaiyán (UEFA): Azerbaiyán, Omán, Sierra Leona, Santa Lucía

Indonesia (AFC): Bulgaria, Indonesia, Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA): Comoras, Kazajistán, Kuwait, Namibia

Nueva Zelanda (OFC): Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda

Puerto Rico (Concacaf): Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses

Ruanda (CAF), grupo A: Estonia, Granada, Kenia, Ruanda

Ruanda (CAF), grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania

Uzbekistán (AFC): Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Venezuela

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF