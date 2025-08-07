La Vinotinto femenina subió dos puestos en el ranking FIFA

La FIFA publicó este jueves la actualización del ranking femenino de selecciones, en el que Venezuela escaló dos posiciones.

A pesar de que no avanzó de ronda en la Copa América Femenina, la Vinotinto pasó del lugar 48 al 46 en la clasificación.

Es, además, la mejor ubicación en la historia para la selección nacional.

El listado tomó en cuenta el triunfo ante Bolivia, el empate ante Colombia y las derrotas ante Brasil y Paraguay en el certamen continental disputado en Ecuador.

Loading...

España, subcampeona de Europa, subió al primer lugar, desplazando a Estados Unidos. Brasil, flamante campeona de América, siguió como la mejor de Conmebol aunque perdió posiciones en el ranking.

La próxima publicación será el 11 de diciembre.

Ranking FIFA femenino – Agosto 2025

1- España 2066.79 puntos

2- Estados Unidos 2065.06

3- Suecia 2025.26

4- Inglaterra 2022.64

5- Alemania 2011.56

6- Francia 1988.68

7- Brasil 1976.3

8- Japón 1971.05

9- Canadá 1967.83

10- Corea del Norte 1944.22

18- Colombia 1796.71

30- Argentina 1675.43

41- Paraguay 1540.7

45- Chile 1516.53

46- Venezuela 1504.65

55- Uruguay 1459.36

69- Ecuador 1374.53

82- Perú 1273.05

109- Bolivia 1175.08

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF