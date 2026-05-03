La Vinotinto femenina avanzó a semifinales del Sudamericano sub-17

Con la victoria 0-3 ante Perú, la selección de Venezuela confirmó su presencia en las semifinales del Sudamericano Femenino sub-17.

La Vinotinto se impuso con goles de Mara Briceño en el minuto 14, Abril Alejo de penal en el 61 y Victoria Montero de penal en el 79.

El equipo venezolano sufrió la expulsión de Karla Alfonzo en el 21.

Fue el segundo triunfo al hilo del cuadro nacional en la competición que se disputa en Paraguay -venció a Uruguay 2-0 el miércoles-, con lo que cerró la fase inicial con 6 unidades en el Grupo B.

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El resultado positivo, sumado a la derrota de Ecuador ante Brasil, le permitió a Venezuela ocupar el segundo puesto de su zona y avanzar a las semifinales.

La alineación de la seleccionadora Dayana Frías fue la siguiente: Claudia Pérez, Mariangeles Ávila (Brihana Monsalve, 80′), Abril Alejo, Dariana Medina, Victoria Montero, Juneski Flores, Astrid Granadillo (Anabella Figueredo, 46′), Karla Alfonzo, Valery Núñez (Migleydys Bolsegui, 46′), Diana Bravo (Diana Molina, 46′), Mara Briceño (Andrea Suárez, 69′).

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Foto: Prensa FVF