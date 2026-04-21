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La Vinotinto femenina cayó un puesto en el ranking FIFA

21 de abril, 2026

La FIFA publicó la actualización oficial del ranking FIFA femenino, en el que la Vinotinto perdió una posición respecto a diciembre.

En la primera publicación desde la implementación del sistema de actualización en tiempo real, Venezuela pasó del puesto 42 al 43 y siguió cuarta de Sudamérica.

La Vinotinto femenina perdió ante Colombia y Argentina, y goleó a Bolivia en sus recientes compromisos de las eliminatorias al Mundial 2027.

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El ranking, que se publicará de nuevo el 16 de junio, mantuvo a España en el primer lugar y a Brasil como la mejor clasificada de Conmebol.

Ranking FIFA femenino – Diciembre 2025

1- España 2083.09 puntos
2- Estados Unidos 2054.65
3- Inglaterra 2038.72
4- Alemania 2021.78
5- Japón 2011.27
6- Brasil 1980
7- Francia 1975.60
8- Suecia 1961.22
9- Canadá 1934.88
10- Países Bajos 1923.32
20- Colombia 1774.76
30- Argentina 1696.45
43- Venezuela 1527.62
44- Chile 1514.78
45- Paraguay 1507.34
61- Uruguay 1414.25
63- Ecuador 1397.58
75- Perú 1304.61
109- Bolivia 1169.02

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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