La Vinotinto femenina cayó un puesto en el ranking FIFA

La FIFA publicó la actualización oficial del ranking FIFA femenino, en el que la Vinotinto perdió una posición respecto a diciembre.

En la primera publicación desde la implementación del sistema de actualización en tiempo real, Venezuela pasó del puesto 42 al 43 y siguió cuarta de Sudamérica.

La Vinotinto femenina perdió ante Colombia y Argentina, y goleó a Bolivia en sus recientes compromisos de las eliminatorias al Mundial 2027.

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El ranking, que se publicará de nuevo el 16 de junio, mantuvo a España en el primer lugar y a Brasil como la mejor clasificada de Conmebol.

Ranking FIFA femenino – Diciembre 2025

1- España 2083.09 puntos

2- Estados Unidos 2054.65

3- Inglaterra 2038.72

4- Alemania 2021.78

5- Japón 2011.27

6- Brasil 1980

7- Francia 1975.60

8- Suecia 1961.22

9- Canadá 1934.88

10- Países Bajos 1923.32

20- Colombia 1774.76

30- Argentina 1696.45

43- Venezuela 1527.62

44- Chile 1514.78

45- Paraguay 1507.34

61- Uruguay 1414.25

63- Ecuador 1397.58

75- Perú 1304.61

109- Bolivia 1169.02

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Foto: Archivo