La Vinotinto femenina cayó un puesto en el ranking FIFA

La FIFA publicó la actualización oficial del ranking FIFA femenino, en el que la Vinotinto perdió una posición respecto a diciembre.
En la primera publicación desde la implementación del sistema de actualización en tiempo real, Venezuela pasó del puesto 42 al 43 y siguió cuarta de Sudamérica.
La Vinotinto femenina perdió ante Colombia y Argentina, y goleó a Bolivia en sus recientes compromisos de las eliminatorias al Mundial 2027.
El ranking, que se publicará de nuevo el 16 de junio, mantuvo a España en el primer lugar y a Brasil como la mejor clasificada de Conmebol.
Ranking FIFA femenino – Diciembre 2025
1- España 2083.09 puntos
2- Estados Unidos 2054.65
3- Inglaterra 2038.72
4- Alemania 2021.78
5- Japón 2011.27
6- Brasil 1980
7- Francia 1975.60
8- Suecia 1961.22
9- Canadá 1934.88
10- Países Bajos 1923.32
20- Colombia 1774.76
30- Argentina 1696.45
43- Venezuela 1527.62
44- Chile 1514.78
45- Paraguay 1507.34
61- Uruguay 1414.25
63- Ecuador 1397.58
75- Perú 1304.61
109- Bolivia 1169.02
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Foto: Archivo