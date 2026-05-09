La Vinotinto femenina clasificó al Mundial sub-17

La selección de Venezuela se quedó con uno de los boletos al Mundial Femenino sub-17, en la última fecha del Sudamericano de la categoría.

La Vinotinto superó a 1-0 a Colombia en el duelo del playoff por la clasificación al Mundial de Marruecos.

El gol de la diferencia fue de Andrea Suárez en el minuto 24, aprovechando un rebote de la portera colombiano tras su propio remate inicial.

Venezuela avanzó en el segundo lugar del Grupo B y luego cayó ante Argentina en las semifinales, por lo que debió buscar el billete mundialista en la jornada final.

Loading...

Será la cuarta presencia vinotinto en el Mundial de la categoría, luego de participar en 2010, 2014 y 2016, siendo semifinalista en los dos últimos.

La alineación de la seleccionadora Dayana Frías fue la siguiente: Camila Pérez (Valeria Rebanales, 56′), Diana Molina, Dariana Medina, Karla Alfonzo, Anabella Figueredo, Migleydys Bolsegui, Andrea Suárez (Orliany Durán, 70′), Astrid Granadillo (Abril Alejo, 45′), Juneski Flores, Natalia Bermúdez (Valery Núñez, 70′), Mara Briceño (Mariangeles Ávila, 46′).

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol