La Vinotinto femenina clasificó al repechaje

La selección de Venezuela consiguió el boleto al repechaje del Mundial Femenino con un empate 1-1 de visita en Uruguay.

En la jornada final de las eliminatorias sudamericanas, la Vinotinto femenina sumó el punto y garantizó su presencia en la última instancia previa a Brasil 2027.

En la primera mitad, la escuadra nacional generó ocasiones en un trámite en el que manejó las acciones. Bárbara Olivieri tuvo la más clara con un tiro que dio en el palo.

Sin embargo, la Celeste se adelantó en el minuto 51 con un cabezazo de Pamela González tras un centro de Belén Aquino.

En el 58, Venezuela llegó a la igualdad con un tiro desde el borde del área de Deyna Castellanos.

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Uruguay llegó a anotar de nuevo, pero fue anulado por vía del VAR. Cerca del final, Gabriela García estrelló un remate en el poste.

El punto, sumado a las derrotas de Ecuador y Paraguay cerró el premundial sudamericano con el boleto al repechaje.

Venezuela y Ecuador irán por Sudamérica a la repesca, mientras que Colombia y Argentina clasificaron directo al Mundial que se jugará en Brasil.

La alineación de Ricardo Belli fue la siguiente: Nayluisa Cáceres; Bárbara Martínez Flores, Raiderlin Carrasco, Yenifer Giménez; Daniuska Rodríguez (Lourdes Moreno, 56′), Gabriela García, Dayana Rodríguez, Bárbara Olivieri, Mariana Speckmaier (Lou Martinet, 56′); Deyna Castellanos, Enyerliannys Higuera (Génesis Florez, 56′).

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo