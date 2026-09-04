La Vinotinto femenina se medirá en octubre a Colombia

La FVF anunció este viernes que la Vinotinto femenina tendrá dos partidos de preparación ante Colombia en octubre.

La selección de Venezuela se medirá a la del vecino país el 10 y 13 de octubre, con el CNAR de Margarita como sede para ambos compromisos.

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Será el regreso a la actividad para la escuadra nacional, que disputó en el primer semestre del año las eliminatorias mundialistas y en agosto ocupó el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La Vinotinto enfrentará a una de las selecciones clasificadas a Brasil 2027, como parte de la preparación para el repechaje a disputarse en febrero del próximo año.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo