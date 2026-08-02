La Vinotinto femenina avanzó en los Centroamericanos y del Caribe

La selección de Venezuela consiguió el cupo a las semifinales del fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La Vinotinto venció 0-1 a República Dominicana, país anfitrión, en su tercera presentación en la fase de grupos de la competición multidisciplinaria.

El tanto de la diferencia fue de Génesis Florez en el minuto 12.

El resultado se unió a los triunfos previos ante Costa Rica 3-0 y El Salvador 2-0, con lo que avanzó en el primer lugar del Grupo A.

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El martes, la selección venezolana se medirá a Colombia por el pase a la final de los Juegos.

La alineación del seleccionador Ricardo Belli fue la siguiente: Yessica Velásquez, Dariana Medina (Karlis Durán, 77′), Ariana Cova, Amanda Gugliotta, Gilary Díaz, Orliany Durán, Anggely Muñoz (Melanie Chirinos, 77′), Victoria Montero, Paola Villamizar (Marielbis Gutiérrez, 58′), Lou Martinet (Fabiola Solórzano, 58′), Génesis Florez (Gellinott Reyes, 46′).

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Foto: Prensa FVF