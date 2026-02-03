La Vinotinto femenina se medirá a Brasil en marzo

La selección femenina de Venezuela tiene confirmado su primer partido del año, luego de que Brasil anunciase a la Vinotinto como uno de sus rivales de marzo.

La CBF informó que la Canarinha tendrá encuentros ante Costa Rica, Venezuela y México.

El choque ante el elenco vinotinto será el 4 de marzo a las 5 de la tarde, hora venezolana, en el Centro de Entrenamientos de la Federación Mexicana en Toluca.

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Adicionalmente, Brasil visitará a Costa Rica en Alajuela el 27 de febrero y a México en Ciudad de México el 7 de marzo.

A falta de que se confirmen más partidos de preparación, el choque ante la anfitriona del Mundial 2027 es por el momento el único compromiso de Venezuela previo al regreso de las eliminatorias, en las que se medirá en abril a Colombia, Argentina y Bolivia.

La Vinotinto femenina cerró 2025 con un empate ante Ecuador y una goleada ante Perú entre noviembre y diciembre, lo que la ubica en el primer lugar del premundial sudamericano.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo