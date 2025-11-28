La Vinotinto femenina igualó en Ecuador

La tercera fecha de las eliminatorias al Mundial Femenino 2027 se saldó para Venezuela con un empate 0-0 de visita ante Ecuador.

En el encuentro disputado este viernes en el estadio Atahualpa de Quito, la Vinotinto femenina dispuso de las mejores ocasiones para llevarse los tres puntos.

En una primera mitad anodina, Venezuela falló su mejor llegada con Deyna Castellanos con un remate elevado ante la portera local.

En la segunda etapa, la Vinotinto fue mejor que su rival y acumuló llegadas en los pies de Gabriela García y Mariana Speckmaier, pero careció de definición.

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Con el punto sumado fuera de casa, la selección venezolana está en el segundo lugar de la clasificación, con 5 unidades en 3 fechas.

La alineación del técnico Ricardo Belli fue la siguiente: Nayluisa Cáceres, Bárbara Martínez Flores, Yenifer Giménez, Verónica Herrera, Raiderlin Carrasco, Dayana Rodríguez (Lourdes Moreno, 83′), Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Deyna Castellanos, Bárbara Olivieri (Mariana Speckmaier, 46′), Ayling Herrera (Enyerliannys Higuera, 75′).

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Foto: Yahoo