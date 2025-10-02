La Vinotinto femenina dio la convocatoria para el inicio de las eliminatorias

La FVF difundió este jueves la lista de convocadas de la Vinotinto femenina para los dos primeros partidos de las eliminatorias al Mundial de Brasil.

El seleccionador Ricardo Belli definió un grupo de 26 jugadoras para el doble compromiso ante Chile y Paraguay en el cierre de octubre.

Adicionalmente, se confirmaron dos ausencias en la selección venezolana. Verónica Herrera no estará por «una ruptura miotendinosa del recto anterior en el muslo izquierdo» y Marianyela Jiménez por «temas migratorios».

La Vinotinto femenina recibirá a Chile en Barquisimeto el 24 de octubre y visitará a Paraguay el 28.

