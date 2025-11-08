La Vinotinto femenina definió la lista para las eliminatorias de noviembre

Este sábado, la FVF hizo pública la lista de convocadas de la Vinotinto femenina para los partidos de las eliminatorias al Mundial ante Ecuador y Perú.

El seleccionador Ricardo Belli definió un grupo de 26 jugadoras para los encuentros de la tercera y cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Las principales novedades son el regreso de Verónica Herrera y la ausencia de Joemar Guarecuco.

Loading...

Con 4 puntos tras la ventana de octubre, la selección de Venezuela visitará Ecuador el 28 de noviembre y recibirá a Perú el 2 de diciembre para cerrar el primer año del premundial.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF