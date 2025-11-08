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La Vinotinto femenina definió la lista para las eliminatorias de noviembre

8 de noviembre, 2025

Este sábado, la FVF hizo pública la lista de convocadas de la Vinotinto femenina para los partidos de las eliminatorias al Mundial ante Ecuador y Perú.

El seleccionador Ricardo Belli definió un grupo de 26 jugadoras para los encuentros de la tercera y cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Las principales novedades son el regreso de Verónica Herrera y la ausencia de Joemar Guarecuco.

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Con 4 puntos tras la ventana de octubre, la selección de Venezuela visitará Ecuador el 28 de noviembre y recibirá a Perú el 2 de diciembre para cerrar el primer año del premundial.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa FVF

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