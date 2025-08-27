La Vinotinto dio la convocatoria para Argentina y Colombia

La FVF publicó la lista de convocados de la selección de Venezuela para la última doble fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

32 jugadores fueron citados por el seleccionador Fernando Batista, incluido el lesionado José Andrés Martínez.

Las novedades en el llamado son Carlos Vivas, Ronald Hernández, Daniel Pereira, Jorge Yriarte, Gleiker Mendoza, Jhon Murillo, Matías Lacava y Kevin Kelsy.

A diferencia de la doble tanda de junio, hay dos convocados de la Liga Futve: Cristopher Varela y Carlos Faya.

Las principales ausencias son las de los lesionados Yangel Herrera y Jhonder Cádiz. También salieron del listado Thomas Gutiérrez, Alessandro Milani, Freddy Vargas, Juan Pablo Añor y Jan Hurtado.

La Vinotinto buscará ratificar el puesto para el repechaje intercontinental de marzo ante Argentina, en Buenos Aires el 4 de septiembre, y Colombia, en Maturín el 9.

Porteros: Rafael Romo (Universidad Católica, ECU), Wuilker Fariñez (Águilas Doradas, COL), Alain Baroja (Always Ready, BOL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Alexander González (Emelec, ECU), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, BRA), Josua Mejías (Debrecen, HUN), John Chancellor (Universidad Católica, ECU), Wilker Ángel (Juventude, BRA), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Carlos Vivas (La Equidad, COL), Miguel Navarro (Talleres, ARG), Ronald Hernández (Atlanta United, EUA).

Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Andrés Martínez (Corinthians, BRA), Tomás Rincón (Santos, BRA), Cristian Cásseres Yepes (Toulouse, FRA), Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga, COL), Daniel Pereira (Austin, EUA), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, POL), Eduard Bello (Universidad Católica, CHI), David Martínez (Los Angeles, EUA), Jefferson Savarino (Botafogo, BRA), Telasco Segovia (Inter Miami, EUA), Yeferson Soteldo (Fluminense, BRA), Gleiker Mendoza (Kryvbas, UCR), Jhon Murillo (América de Cali, COL), Matías Lacava (Ulsan, KOR).

Delanteros: José Salomón Rondón (Oviedo, ESP), Kevin Kelsy (Portland Timbers, EUA), Josef Martínez (San Jose Earthquakes, EUA).

