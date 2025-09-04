La Vinotinto definirá en la última fecha el puesto de repechaje

En la penúltima jornada de las eliminatorias, Sudamérica completó su lista de clasificados directos al Mundial 2026 y solo quedará por definir la selección que disputará el repechaje intercontinental.

Colombia garantizó su puesto con un triunfo 3-0 ante Bolivia en Barranquilla. James Rodríguez en el minuto 32, Jhon Córdoba en el 74 y Juan Fernando Quintero permitieron al vecino país firmar su séptima presencia mundialista.

Argentina goleó 3-0 a Venezuela en Buenos Aires. En un partido de claro dominio albiceleste, Lionel Messi anotó en el 39 y 80, y Lautaro Martínez en el 76.

Paraguay y Ecuador empataron 0-0 en Asunción. Pese a la igualdad, la Albirrroja celebró el retorno a un torneo que no disputaba desde 2010.

Uruguay selló su boleto con un 3-0 ante Perú en Montevideo. La Celeste venció con anotaciones de Rodrigo Aguirre en el 14, Giorgian De Arrascaeta en el 58 y Federico Viñas en el 80.

Brasil cerró la fecha con un triunfo 3-0 ante Chile en Rio de Janeiro. Estevao abrió la cuenta en el 38 y en un sólido segundo tiempo se redondeó con Lucas Paquetá en el 72 y Bruno Guimaraes en el 76.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay son las seis selecciones de Conmebol clasificadas directo al Mundial.

Con Perú y Chile eliminadas, en la última fecha -el martes- se definirá al cuadro clasificado al repechaje entre Venezuela y Bolivia.

Foto: Conmebol