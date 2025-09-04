La Vinotinto cerró su campaña de visitante goleada por Argentina

La selección de Venezuela perdió 3-0 ante la de Argentina en la penúltima jornada de las eliminatorias al Mundial 2026.

En un partido en el que fue desbordada por la Albiceleste, la Vinotinto no funcionó con un 5-3-2 y Rafael Romo evitó una mayor diferencia en contra.

Desde temprano, Argentina empezó a acumular ocasiones, tuvo un gol anulado por fuera de lugar e hizo trabajar a Romo con frecuencia.

En el minuto 39, una de las solitarias incursiones ofensivas de Jefferson Savarino terminó con una recuperación argentina, un rápido avance y el pase de Julián Álvarez al medio del área para el primer gol de Lionel Messi.

La selección venezolana intentó reforzar el medio con el ingreso de Jorge Yriarte, intermitente, y refrescó el ataque con Yeferson Soteldo pero el guión no se modificó.

Romo siguió postergando el segundo tanto argentino, hasta que Lautaro Martínez cabeceó sin mucha oposición dentro del área para el gol en el 76.

El ataque local no cesó y Messi consiguió el tercero en el 80 luego de un pase atrás de Thiago Almada, aprovechando las frecuentes licencias criollas por la izquierda.

El resultado completó una campaña de visitante en la que la Vinotinto sumó apenas dos empates en nueve fechas, contrastante con lo logrado como local.

El próximo martes en Maturín, Venezuela tendrá una cita con la historia. La cuenta previa no se alteró. Si vence a Colombia no dependerá de otros resultados y estará por primera vez en un repechaje por el Mundial.

3- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Giuliano Simeone, 81′), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Exequiel Palacios, 74′), Franco Mastantuono (Nicolás González, 63′); Thiago Almada (Nicolás Paz, 81′), Lionel Messi, Julián Álvarez (Lautaro Martínez, 74′). DT: Lionel Scaloni.

0- Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro (Yeferson Soteldo, 56′); Tomás Rincón (Jorge Yriarte, 46′), Cristian Cásseres Yepes, Eduard Bello (Jhon Murillo, 81′); Jefferson Savarino (Leonardo Flores, 67′), José Salomón Rondón (Josef Martínez, 56′). DT: Fernando Batista.

Goles: Lionel Messi 39′ 80′ Lautaro Martínez 76′.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Amonestados: Romero – Cásseres Yepes, Aramburu.

Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina.

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol