La Vinotinto cayó tres puestos en el ranking FIFA

La FIFA publicó la actualización del ranking de selecciones, luego de la disputa de la jornada de eliminatorias de septiembre.

La Vinotinto descendió tres casillas, desde la 46 hasta la 49, luego de las derrotas ante Argentina y Colombia, que confirmaron su eliminación del Mundial.

El recién culminado ciclo de Fernando Batista al frente de la selección de Venezuela inició con la posición 55 en 2023, tuvo su pico en el 37 tras la Copa América del año pasado y cerró en el 49 y octava en Conmebol.

El principal cambio en la clasificación se dio en lo más alto, ya que España desplazó a Argentina del primer lugar. Francia también superó a la Albiceleste, por lo que ahora la mejor ubicada de Sudamérica está en el tercer puesto.

Loading...

La próxima publicación se hará el 22 de octubre.

Ranking FIFA – Septiembre 2025

1- España 1875.37 puntos

2- Francia 1870.92

3- Argentina 1870.32

4- Inglaterra 1820.44

5- Portugal 1779.55

6- Brasil 1761.6

7- Países Bajos 1754.17

8- Bélgica 1739.54

9- Croacia 1714.2

10- Italia 1710.06

11- Marruecos 1706.27

12- Alemania 1704.27

13- Colombia 1692.1

14- México 1688.38

15- Uruguay 1673.65

16- Estados Unidos 1670.04

17- Suiza 1648.3

18- Senegal 1645.23

19- Japón 1640.47

20- Dinamarca 1627.64

24- Ecuador 1588.04

37- Paraguay 1501.01

48- Perú 1469.31

49- Venezuela 1465.02

57- Chile 1441.66

77- Bolivia 1332.24

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images