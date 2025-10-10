La Vinotinto cayó por la mínima ante Argentina

La selección de Venezuela regresó a la acción tras la eliminación del Mundial 2026 con una derrota 1-0 ante Argentina, en un amistoso disputado en Miami.

A un mes de la Debacle de Maturín, la Vinotinto mostró caras nuevas y tuvo en José David Contreras un bastión para evitar una goleada de un rival muy superior.

Con poco tiempo de trabajo, Oswaldo Vizcarrondo buscó imprimirle al equipo la intención de jugar a ras de piso y con fútbol asociado, aunque fue productivo solo por momentos en cada tiempo.

Desde temprano, la Albiceleste tuvo la iniciativa y empezó a acumular ocasiones. Contreras tapó una clara de Lautaro Martínez y desvió un tiro de Nicolás Paz que luego dio en el palo zurdo.

Parecía cuestión de tiempo el gol argentino, pero Venezuela contó antes con una muy clara, un cabezazo de Alejandro Marqués que inexplicablemente se fue alto.

En la siguiente jugada, minuto 31, llegó el que terminó siendo el único tanto en el poco poblado estadio mayamero. Una acción colectiva terminó con un pase de Martínez a Giovani Lo Celso en el área, cuyo tiro fue tocado por Contreras antes de entrar.

Antes del descanso, Contreras volvió a ganar el duelo tras una gran jugada individual de Martínez. Venezuela a esa altura aguantaba y contraatacaba con Gleiker Mendoza.

En la segunda parte, el libreto no cambió. Argentina mantuvo el asedio y Contreras siguió cerrando su arco. Venezuela sostuvo la postura de salir desde abajo, pero sin lograr asociaciones duraderas.

Loading...

En una jugada de córner, un tiro de Nahuel Ferraresi fue bloqueado y el rebote permitió a Teo Quintero un remate que dio en el travesaño. Vizcarrondo introdujo variantes pero la película no cambió: poca posesión y una defensa que a ratos hizo agua.

Martínez tuvo dos más que tapó Contreras, una de ellas en la línea. El portero también envió afuera un potente disparo de media distancia de Alexis Mac Allister.

Fue una jornada para las caras nuevas y algunas no pudieron ante el poderío argentino, sobre todo en la defensa. Sin embargo, las pruebas seguirán el martes contra Belice, en medio del recambio agresivo del seleccionador interino.

1- Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina (Leonardo Balerdi, 78′), Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico (Nicolás González, 46′), Leandro Paredes (Giuliano Simeone, 63′), Enzo Fernández (Alexis Mac Allister, 78′), Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Julián Álvarez (Rodrigo De Paul, 78′), Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

0- Venezuela: José David Contreras, Jon Aramburu (Ronald Hernández, 78′), Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Alessandro Milani, Cristian Cásseres Yepes, Telasco Segovia (Wikelman Carmona, 83′), Kervin Andrade (Matías Lacava, 58′), Gleiker Mendoza, Juan Pablo Añor (Carlos Faya, 78′), Alejandro Marqués (Kevin Kelsy, 58′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Goles: Giovani Lo Celso 31′.

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).

Amonestados: Contreras, Aramburu, Cásseres Yepes.

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF