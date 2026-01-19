La Vinotinto cayó dos puestos en el ranking FIFA

La FIFA publicó el primer ranking de selecciones del año, en el que Venezuela descendió dos casillas respecto a diciembre.
La Vinotinto pasó del puesto 48 al 50 y se mantuvo séptima de Sudamérica, aunque no disputó partidos entre una actualización y otra.
Los principales cambios se dieron por la Copa de África, con ascensos considerables para el campeón Senegal y el subcampeón Marruecos.
La próxima publicación será el 31 de marzo, después de que la selección venezolana participe en la FIFA Series en Uzbekistán.
Ranking FIFA – Enero 2026
1- España 1877.18 puntos
2- Argentina 1873.33
3- Francia 1870
4- Inglaterra 1834.12
5- Brasil 1760.46
6- Portugal 1760.38
7- Países Bajos 1756.27
8- Marruecos 1736.57
9- Bélgica 1730.71
10- Alemania 1724.15
11- Croacia 1716.88
12- Senegal 1706.83
13- Italia 1702.06
14- Colombia 1701.3
15- Estados Unidos 1681.88
16- México 1675.75
17- Uruguay 1672.62
18- Suiza 1654.69
19- Japón 1650.12
20- Irán 1617.02
23- Ecuador 1591.73
40- Paraguay 1501.5
50- Venezuela 1465.22
52- Uzbekistán 1462.03
53- Perú 1459.57
55- Chile 1457.84
76- Bolivia 1330.52
86- Gabón 1276.28
97- Trinidad y Tobago 1227.32
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Foto: Archivo