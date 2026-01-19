La Vinotinto cayó dos puestos en el ranking FIFA

La FIFA publicó el primer ranking de selecciones del año, en el que Venezuela descendió dos casillas respecto a diciembre.

La Vinotinto pasó del puesto 48 al 50 y se mantuvo séptima de Sudamérica, aunque no disputó partidos entre una actualización y otra.

Los principales cambios se dieron por la Copa de África, con ascensos considerables para el campeón Senegal y el subcampeón Marruecos.

La próxima publicación será el 31 de marzo, después de que la selección venezolana participe en la FIFA Series en Uzbekistán.

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Ranking FIFA – Enero 2026

1- España 1877.18 puntos

2- Argentina 1873.33

3- Francia 1870

4- Inglaterra 1834.12

5- Brasil 1760.46

6- Portugal 1760.38

7- Países Bajos 1756.27

8- Marruecos 1736.57

9- Bélgica 1730.71

10- Alemania 1724.15

11- Croacia 1716.88

12- Senegal 1706.83

13- Italia 1702.06

14- Colombia 1701.3

15- Estados Unidos 1681.88

16- México 1675.75

17- Uruguay 1672.62

18- Suiza 1654.69

19- Japón 1650.12

20- Irán 1617.02

23- Ecuador 1591.73

40- Paraguay 1501.5

50- Venezuela 1465.22

52- Uzbekistán 1462.03

53- Perú 1459.57

55- Chile 1457.84

76- Bolivia 1330.52

86- Gabón 1276.28

97- Trinidad y Tobago 1227.32

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Foto: Archivo