La Vinotinto bajó al puesto 50 del ranking FIFA

La FIFA publicó este viernes el ranking de selecciones correspondiente a octubre, en el que Venezuela perdió una posición respecto a la anterior clasificación.

La Vinotinto bajó del puesto 49 al 50, luego de disputar un partido en ventana internacional: la derrota de la semana pasada ante Argentina.

El listado sufrió varias alteraciones, con la disputa de las eliminatorias en cuatro confederaciones y la clasificación de 10 selecciones al Mundial 2026. Fueron tomados en cuenta 173 partidos.

España se mantuvo en el primer lugar, ahora seguida de la Albiceleste.

La siguiente actualización del ranking será publicada el 21 de noviembre.

Ranking FIFA – Octubre 2025

1- España 1880.76 puntos

2- Argentina 1872.43

3- Francia 1862.71

4- Inglaterra 1824.3

5- Portugal 1778

6- Países Bajos 1759.96

7- Brasil 1758.85

8- Bélgica 1740.01

9- Italia 1717.15

10- Alemania 1713.3

11- Croacia 1710.15

12- Marruecos 1710.11

13- Colombia 1695.72

14- México 1682.52

15- Uruguay 1677.57

16- Estados Unidos 1673.49

17- Suiza 1653.32

18- Senegal 1650.61

19- Japón 1645.34

20- Dinamarca 1641.02

23- Ecuador 1589.72

39- Paraguay 1498.15

49- Perú 1464.05

50- Venezuela 1463.27

56- Chile 1446.93

76- Bolivia 1334.55

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images