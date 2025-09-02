La Vinotinto avanza en la preparación del partido con Argentina

La selección de Venezuela ya está entrenando en Buenos Aires de cara al encuentro del jueves ante Argentina por las eliminatorias sudamericanas.

La FVF publicó este martes las imágenes del primer entrenamiento de la Vinotinto en las instalaciones del Boca Juniors.

Hasta el momento ha sido informado el arribo a la concentración bonaerense de 28 de los 32 convocados para la doble fecha FIFA.

Venezuela, actualmente en el puesto de repechaje intercontinental, visitará a la Albiceleste en el estadio Monumental de River Plate, el jueves a las 7 y 30 de la noche, hora venezolana.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF