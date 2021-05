La octava jornada de la Temporada 2021 empezará el miércoles

El torneo venezolano continuará su marcha durante la doble tanda de eliminatorias de la Vinotinto y a pesar de que hay jugadores convocados a la selección nacional.

Caracas FC, Deportivo Táchira, Deportivo Lara, Deportivo La Guaira y Academia Puerto Cabello aportarán futbolistas al cuadro vinotinto, mientras que Atlético Venezuela tiene un convocado con Panamá.

La principal alteración será en el calendario, ya que ante el uso del estadio Olímpico capitalino por parte de la escuadra de José Peseiro para el compromiso ante Uruguay, los duelos que se disputarán allí de la octava jornada de la Temporada 2021 fueron adelantados.

Por ello, la jornada empezará el miércoles en la tarde, con el Metropolitanos FC-Atlético Venezuela. El jueves en la mañana, el Olímpico completará su participación en la fecha con el UCV FC-Caracas FC.

Jornada 8 – Temporada 2021 – Liga Futve

Miércoles 2 junio

Metropolitanos FC vs. Atlético Venezuela – Olímpico, Caracas – 5:00 pm

Jueves 3 junio

UCV FC vs. Caracas FC – Olímpico, Caracas – 11:00 am

Mineros de Guayana vs. Monagas SC – Ricardo Tulio Maya, Ciudad Bolívar – 6:00 pm

Trujillanos FC vs. Estudiantes de Mérida – Farid Richa, Barquisimeto – 8:30 pm

Viernes 4 junio

Aragua FC vs. Deportivo La Guaira – Brígido Iriarte, Caracas – 4:00 pm

Portuguesa FC vs. Zamora FC – José Antonio Páez, Acarigua – 7:00 pm

Sábado 5 junio

Carabobo FC vs. Gran Valencia – Misael Delgado, Valencia – 5:00 pm

Hermanos Colmenárez vs. Deportivo Táchira – La Carolina, Barinas – 7:15 pm

Domingo 6 junio

Yaracuyanos FC vs. Deportivo Lara – José Antonio Páez, Acarigua – 4:00 pm

Descansan: Zulia FC, Academia Puerto Cabello y Lala FC.

