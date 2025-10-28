La lista de la Vinotinto sub-17 para el Mundial

La Vinotinto sub-17 está en los últimos días de su preparación para el Mundial de Catar, con la convocatoria para el evento universal ya definida.

La lista de 21 convocados de cada una de las 48 selecciones fue publicada por la FIFA, incluyendo la del elenco dirigido por Oswaldo Vizcarrondo.

El grupo de jugadores que viene trabajando desde el Sudamericano se mantuvo, con mayoría de futbolistas de cuadros del fútbol venezolano y cuatro que militan en el extranjero.

La preparación se mantiene en Emiratos Árabes, donde la selección de Venezuela enfrentó a Uzbekistán, con empate 1-1; Uganda, con igualdad 1-1; Marruecos, con empate 3-3; y Burkina Faso, con triunfo 2-0.

La Vinotinto debutará en el Grupo E del Mundial el 4 de noviembre a las 11 y 15 de la mañana, hora venezolana, ante Inglaterra.

La convocatoria venezolana publicada por la FIFA es la siguiente:

Foto: Prensa FVF