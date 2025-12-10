La Guaira y UCV recibieron los premios de la Conmebol

La Conmebol informó que Deportivo La Guaira y UCV FC fueron los equipos venezolanos que recibieron el premio económico como los campeones del fútbol nacional.

«En Venezuela, la Conmebol y la FVF otorgaron 500 mil dólares a UCV FC, reciente campeón nacional y clasificado directamente a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores«, destacó una nota oficial del ente continental.

«Asimismo, se entregaron 500 mil dólares al Deportivo La Guaira, equipo que finalizó en lo más alto de la tabla acumulada de la Temporada 2025«, agregó el comunicado.

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«Desde 2022, cada asociación miembro recibe anualmente un monto destinado a premiar a los clubes que conquistan sus principales torneos locales, siempre y cuando otorguen clasificación directa a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores«, precisó la Confederación.

«Cada asociación tiene la facultad de dividir el premio en uno o dos galardones, según su estructura competitiva«, cerró la nota.

En las anteriores campañas, el premio -que es de un total de 1 millón de dólares- se repartió entre los dos conjuntos que jugaron la Final del fútbol venezolano.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo