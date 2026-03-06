La Guaira venció de visita a Estudiantes

La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 empezó este viernes con el triunfo de Deportivo La Guaira ante Estudiantes de Mérida.

El cuadro naranja ganó 0-1 de visita en el estadio Metropolitano de Mérida, escenario en el que se jugó a puerta cerrada.

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El tanto fue del argentino Alexis Agustín Rodríguez en el minuto 88. Estudiantes sufrió en el 33 la expulsión del portero Tito Rojas.

La fecha seguirá este sábado con el clásico Caracas FC-Deportivo Táchira, además de Zamora FC-Carabobo FC y Anzoátegui FC-Academia Puerto Cabello.

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Foto: Prensa Estudiantes de Mérida