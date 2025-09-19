La fecha 11 del Clausura empezó con un empate

La jornada 11 del Torneo Clausura 2025 arrancó este viernes con un empate 0-0 entre Anzoátegui FC y Carabobo FC.

El duelo disputado en Puerto La Cruz fue entretenido pero el buen trabajo de ambos guardametas impidió que se alterase el marcador.

Loading...

Con el punto, Carabobo igualó la línea de Deportivo La Guaira en lo más alto de la tabla tanto en el Clausura como en la acumulada.

Este sábado continuará la fecha con los encuentros Rayo Zuliano-Monagas SC, Estudiantes de Mérida-Portuguesa FC y Caracas FC-Zamora FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Liga Futve