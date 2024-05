Kevin Kelsy marcó el gol del triunfo de Cincinnati ante Atlanta

El Cincinnati de Kevin Kelsy venció al Atlanta United, en un partido de la fecha 13 de la MLS estadounidense.

El delantero venezolano fue titular, disputó 65 minutos y en el 7 anotó con un cabezazo el tanto del triunfo 1-0 de su equipo.

Kelsy marcó por segunda fecha al hilo y acumula 2 goles en 3 juegos disputados con el cuadro norteamericano.

Cincinnati está en el segundo lugar de la conferencia Este, con 27 puntos en 13 encuentros.

