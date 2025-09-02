Kervin Andrade oficializado por el Maccabi Tel Aviv

El Maccabi Tel Aviv israelí anunció el fichaje del volante Kervin Andrade, proveniente del Fortaleza brasileño.

«El venezolano de 20 años de edad completó los exámenes médicos y firmó un acuerdo por cuatro años«, publicó el sitio oficial del cuadro europeo.

«Estoy contento de unirme al Maccabi, un club grande en Israel y conocido en Europa. Estoy agradecido por la oportunidad y daré todo para ayudar al equipo«, comentó el «Tuti».

Andrade vestirá la camiseta 10 del conjunto que participará esta temporada en la fase de liga de la UEFA Europa League.

Foto: Maccabi-tlv.co.il