Juan Pablo Añor jugará en el Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense anunció al volante Juan Pablo Añor como su más reciente fichaje para la liga costarricense y la Copa Centroamericana.

«Añor llega para aportar su talento, visión de juego y recorrido internacional a nuestra institución. El futbolista se vincula al club por los próximos dos años«, precisó el cuadro manudo en una publicación en las redes sociales.

Loading...

Añor, de 32 años de edad, jugó el último año y medio en el Volos griego. Anteriormente pasó por las ligas de España y Arabia Saudita además del Caracas FC.

El internacional vinotinto arribó a uno de los clubes más laureados de Costa Rica y Centroamérica. Tras quedar fuera de la ronda final en el Clausura tico, enfrentará a partir de julio la Copa Centroamericana -de la que es vigente tricampeón- y el certamen doméstico.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo