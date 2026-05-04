Jornada para los visitantes en el Grupo Centro Occidental

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Deportivo Lara venció 1-2 a Yaracuyanos FC. Jesús González en el minuto 38 y Henri Pernía en el 66 marcaron por la visita, José Castillo empató parcialmente en el 45.

Zamora FC B superó 0-2 a Ureña SC. Los goles fueron de Roberth Patiño en el 37 y Helzon Pomozy en el 60.

Real Frontera ganó 0-1 ante Atlético El Vigía. Franyer Contreras en el 90+5 anotó el de la diferencia.

Atlético Barinas triunfó 2-1 ante Academia Puerto Cabello B. Diego Rodríguez en el 16 y Yehová Osorio en el 75 marcaron por el dueño de casa, Luis Karbowski lo hizo por el filial fortinero en el 33.

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Barquisimeto SC tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Barquisimeto con 24 puntos, seguido de Lara con 22.

En el Grupo Oriental, el sábado, Marítimo de La Guaira y Monagas SC B igualaron 2-2. El filial azulgrana se adelantó por medio de Santiago Herrera en el 47 y Ronald Rodríguez en el 77, pero el local emparejó con Enmanuel Moreno en el 88 y Rodrigo Febres en el 90+2.

Deportivo Miranda ganó 1-0 ante Ávila FC. Christian Savarese anotó en el 83 el de la diferencia.

Bolívar SC y Aragua FC empataron 0-0.

Dynamo Puerto y Mineros de Guayana pactaron 0-0.

Monagas está en el primer lugar de la zona con 17 puntos, seguido de Dynamo y Miranda con 15.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Liga Futve