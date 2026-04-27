Jornada cargada de goles en la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho encuentros de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Oriental, el sábado, Bolívar SC venció 2-3 a Mineros de Guayana. Los goles fueron de Romer Rojas en los minutos 43 y 52 y Starling Yendis en el 58. Descontaron Jesús Figueroa en el 61 y Ali Haiek en el 76.

El sábado, Aragua FC ganó 1-0 ante Deportivo Miranda. El tanto de la diferencia fue de Víctor Rivero en el 87.

Monagas SC B superó 3-2 a Dynamo Puerto. Por el filial azulgrana marcaron Dhylan Castillo en el 11, Carlos Bello en el 41 y Saúl Asibe en el 90+3. Por la visita lo hicieron Francisco Rivas en el 38 y Ricardo Martins en el 57.

Ávila FC se impuso 3-2 ante Marítimo de La Guaira. Los tantos fueron de Víctor Saya en el 25 y 37, y Romer Revilla en el 62. Por el elenco litoralense anotaron Lucas Trejo en el 35 y Rodrigo Febres en el 80.

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La zona es encabezada por Monagas con 16 puntos, seguido de Dynamo con 14.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Deportivo Lara triunfó 1-0 ante Atlético El Vigía. Luis Annese en el minuto 90+3 anotó el gol.

El sábado, Zamora FC B y Barquisimeto SC empataron 0-0.

Real Frontera ganó 4-3 ante Atlético Barinas. Jonathan Restrepo marcó en el 16, 18 y 59, junto a un autogol de Miguel Pernía en el 81. Jhonaiker Marchán en el 32 y Diego Rodríguez en el 43 y 55, por la visita.

Ureña SC goleó 0-3 a Academia Puerto Cabello B. Jesús Colina en el 77, Jhon Valverde en el 83 y Cristhian Mendoza en el 90+2 fueron los goleadores.

Yaracuyanos FC tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Barquisimeto con 24 puntos, seguido de Ureña y Lara con 19.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Mineros de Guayana