Jhonny Ferreira estará a cargo de la Vinotinto sub-15

La FVF informó este martes que Jhonny Ferreira asumirá el cargo de seleccionador nacional sub-15 de forma interina.

«Ferreira asumirá la dirección provisional de la Vinotinto sub-15 de cara al Conmebol Liga Evolución sub-15 que se disputará en Paraguay«, indicó el ente en un breve comunicado.

Ferreira, seleccionador sub-17 y quien recientemente dirigió a la Vinotinto sub-16 en un torneo preparatorio en Alemania, asumirá el puesto dejado por el argentino Marcelo Lamas.

El entrenador sureño salió luego del final del ciclo de su compatriota Fernando Batista en la Vinotinto de mayores.

Lamas estuvo al frente del más reciente módulo de la selección venezolana sub-15, el mes pasado en Barquisimeto.

