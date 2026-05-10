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Jhonder Cádiz siguió enrachado en China

10 de mayo, 2026

El Wuhan Three Towns de Jhonder Cádiz igualó con el Qingdao West Coast, en un encuentro de la fecha 11 de la liga de China.

El delantero disputó todo el partido y en el minuto 90+1 marcó de penal el gol del empate 1-1 de su equipo.

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Cádiz anotó por tercera jornada consecutiva y llegó a 7 goles en 11 juegos, 10 de ellos como titular. Está igualado en el quinto puesto de la tabla de goleadores.

Wuhan está en el penúltimo lugar de la clasificación, con 4 puntos en 11 encuentros, tomando en cuenta una deducción de 5 puntos en la competición.

Lavinotinto.com
Foto: Sohu.com

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