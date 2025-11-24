Jhonder Cádiz anotó pero Pachuca fue eliminado

El Pachuca de Jhonder Cádiz perdió ante el Juárez y quedó fuera de la ronda final del torneo mexicano.

El delantero disputó todo el partido y en el minuto 45+1 marcó el tanto del descuento, en la derrota 2-1 de su equipo.

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Cádiz cerró su campaña con 3 goles y 2 asistencias en 16 juegos, 7 de ellos como titular.

Pachuca superó la primera instancia del Play In ante el Pumas UNAM y perdió en la segunda frente al Juárez, por lo que no accedió a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga MX.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images