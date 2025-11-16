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Jesús Yendis se unió a la lista vinotinto

16 de noviembre, 2025

La FVF anunció este domingo que Jesús Yendis se sumará a la convocatoria de la Vinotinto para enfrentar el martes a Canadá.

Yendis, lateral izquierdo del Caracas FC, tomará el lugar en la lista del lesionado Luis Francisco Balbo.

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«Balbo fue diagnosticado con un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha«, detalló el ente en un comunicado.

La selección de Venezuela continuó sus entrenamientos en Estados Unidos para enfrentar a Canadá en Fort Lauderdale, el martes a las 9 y 30 de la noche, hora venezolana.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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