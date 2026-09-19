Jesús Ramírez marcó por segunda jornada consecutiva

El Çorum de Jesús Ramírez cayó ante el Alanyaspor, en un encuentro de la sexta jornada de la primera división turca.

El atacante disputó todo el partido y en el minuto 76 anotó gol, en la caída 1-2 de su equipo como local.

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Ramírez anotó por segunda fecha al hilo y llegó a 4 goles y 1 asistencia en 6 partidos, todos como titular, en la actual campaña.

Çorum cortó una racha de dos victorias y está en el puesto 11 de la Süper Lig, con 7 puntos en 6 fechas.

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Foto: Nefes.com.tr