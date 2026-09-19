Carlos Paraco marcó en el triunfo del Kharkiv

El FC Kharkiv de Carlos Paraco y Sebastián Castillo venció al Bukovyna, en un compromiso de la séptima fecha de la liga ucraniana.

Paraco fue titular, jugó hasta el minuto 90 y en el 53 marcó el primer tanto de su equipo, en el triunfo 2-0.

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Castillo ingresó en el minuto 85.

El atacante consiguió su segundo tanto en 6 partidos disputados en la actual temporada.

Kharkiv está en el quinto lugar de la clasificación en la Premier League de Ucrania, con 12 puntos en 6 fechas.

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Foto: Upl.ua