Alajuelense de Añor clasificó a la Concachampions

La Liga Deportiva Alajuelense de Juan Pablo Añor consiguió el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

El volante fue titular, disputó 66 minutos y dio una asistencia, en el triunfo del cuadro costarricense 3-1 ante el Marathón hondureño.

Añor vio acción en 4 partidos de la Centroamericana, todos como titular, sin goles anotados y con 1 asistencia.

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Alajuelense, vigente tricampeón del certamen continental, ganó la llave de cuartos de final con un global de 5-3 y se medirá al Motagua hondureño en semifinales.

La clasificación le dio además uno de los cuatro boletos directos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. En caso de retener el título centroamericano, ingresará a la ronda de octavos de final.

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Foto: Diarioextra.com