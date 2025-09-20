Jesús Ramírez marcó pero el Nacional Madeira perdió

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez cayó ante el Arouca, en la sexta fecha de la liga portuguesa.
El delantero disputó todo el partido, anotó de penal en el minuto 66 y fue amonestado, en la derrota 1-2 de su equipo.
El venezolano falló además falló un penal en los primeros minutos del encuentro y en los instantes finales anotó un segundo tanto pero fue anulado a instancias del VAR.
Ramírez llegó a 3 goles en 6 compromisos en la actual campaña, ubicándose en el top 10 de artilleros en la liga lusitana.
Nacional está en el puesto 14 de la tabla, con 4 puntos en 6 fechas.
