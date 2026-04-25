Jesús Ramírez marcó en el triunfo de Nacional Madeira

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez superó al Tondela, en un encuentro de la jornada 31 de la liga portuguesa.

El delantero disputó todo el partido, anotó gol en el minuto 22 y fue amonestado, en el triunfo 0-2 fuera de casa.

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Ramírez llegó a 16 goles en 30 encuentros, todos como titular, en la actual campaña, con lo que está en el cuarto lugar de la tabla de goleadores de la competición.

Nacional ganó por segunda fecha consecutiva, con lo que se consolidó en la zona de permanencia, puesto 13 con 31 puntos en 31 juegos.

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Foto: Zerozero.pt