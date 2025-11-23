Jesús Ramírez anotó en la Copa de Portugal

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez quedó eliminado en la cuarta ronda de la Copa de Portugal, al perder este domingo ante el Braga.

El delantero disputó todo el partido y en el minuto 60 anotó el segundo gol de su equipo, en la derrota 4-2 como visitante.

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Ramírez marcó en su único partido en la actual edición de la Copa y lo sumó a los 6 tantos que acumula en la liga lusitana.

Eliminado en la Copa, Nacional tendrá como única competición el resto de la campaña la de liga, en la que marcha en el décimo lugar con 12 puntos en 11 fechas.

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Foto: Zerozero.pt