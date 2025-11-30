Jesús Ramírez anotó con Nacional Madeira ante Benfica

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez cayó ante el Benfica, en un duelo de la jornada 12 de la liga portuguesa.

El delantero fue titular, disputó 78 minutos, marcó gol en el 60 y fue amonestado, en la derrota 1-2 del cuadro madeirense.

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Ramírez llegó a 7 goles en 12 partidos, todos como titular, y está en el séptimo lugar entre los goleadores de la primera división lusitana.

Nacional está en el puesto 12 de la clasificación, con 12 puntos en 12 fechas y 5 encuentros sin ganar en todas las competiciones.

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Foto: Zerozero.pt