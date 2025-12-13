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Jeriel De Santis jugará en el Melgar peruano

13 de diciembre, 2025

El Melgar anunció este sábado el fichaje del delantero Jeriel De Santis, quien estará de regreso a la liga peruana.

«¡Bienvenido al Dominó, Jeriel! Se suma a la Rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa», publicó el cuadro arequipeño en la red social X.

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De Santis, de 23 años de edad, jugó durante 2025 en el Caracas FC, con 13 goles y 2 asistencias entre el torneo venezolano y la Copa Sudamericana.

El atacante participará de nuevo en la máxima categoría peruana tras su paso por el Alianza Lima en 2024.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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